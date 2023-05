Laadpaal bij dorpshuis staat er eindelijk, maar precies op de verkeerde plek: ‘Ze verkloten het gewoon’

Ze mogen nu elke zondag open, maar Dronter winkeliers houden het bij ‘reguliere’ koopzonda­gen

Ruim anderhalve maand geleden gooide Dronten het beleid om, niet alleen op de laatste zondag van de maand, maar álle zondagen mogen winkels nu open. Veel animo voor extra koopzondagen was er toen al niet onder ondernemers. En dat is nu, zes weken later, niet veranderd. ,,Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar ik was de enige”, zegt Eric Coppenhagen van snoepwinkel Jamin.