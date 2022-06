Landelijke onderwijsprijs voor vwo-scholieren Pieter Zandt in Kampen: ‘Hoe kun je het best leren’

Twee keer in de fout: man uit Kampen vervoert gestolen boodschap­pen met gestolen scootmo­biel

In de Flevowijk in Kampen heeft de politie dit weekend een gestolen scootmobiel teruggevonden. Een man die niet de eigenaar was, reed er op rond en is gearresteerd. Ook voor de boodschappen die hij bij zich had kon hij zich niet verantwoorden.

22 mei