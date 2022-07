Leegstaand pand textieldrukkerij Kampen krijgt tweede leven

Eenzaam­heid en stille roep om aandacht leiden in Kampen tot bijzondere ontmoe­tings­plek voor mensen in de rouw

Met duizenden graven is de dood nooit ver weg, maar begraafplaats Bovenbroek in Kampen wil ook een plek zijn voor de levenden. Bij de ingang is een prieeltje ingericht als ontmoetingsplek voor mensen in de rouw waar veel gebruik van wordt gemaakt. Mogelijk krijgt het Kamper initiatief elders navolging.

23 juli