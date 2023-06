Lekker weer in Kampen vandaag

Heibel in iconische woontoren van Kampen: ‘Iets heel kleins is een enorm ding geworden’

Alleen al vanwege het weidse uitzicht over de IJssel zal menigeen er willen wonen, maar binnen in de iconische woontoren van Kampen is de sfeer het afgelopen jaar vertroebeld. Door een goedbedoelde ruil tussen vier bewoners is de verstandhouding met de rest van de eigenaren ‘ver onder het nulpunt gezakt’. ,,Dit is een enorm ding geworden om iets heel kleins. Hoe wilt u de toekomst in samen?’’