Leugens en wisselende scenario’s in Marumer zwembadmoord, verdachte uit Kampen: ‘Ik ben erin geluisd’

Kampenaar Willem P., die vandaag in de rechtbank Groningen als kroongetuige werd gehoord over de zwembadmoord in Marum op Jan-Hendrik Elzinga in 2012, wijst naar de schoonfamilie van het slachtoffer als opdrachtgevers. Willem werd er in 2013, samen met Zwollenaar Pascal E., voor veroordeeld.

17 februari