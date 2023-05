Levensgevaarlijke vluchtpoging in Kampen: dief rent over spoor én steekt N50 over

indebuurt.nl Bevrij­dings­fes­ti­val 2023 in Zwolle: programma, verkeers­maat­re­ge­len en andere praktische info

Op vrijdag 5 mei 2023 vieren we in Nederland onze vrijheid tijdens Bevrijdingsdag. En hoe doe je dat beter door te dansen en genieten van muziek, bijvoorbeeld op het Bevrijdingsfestival 2023 in Zwolle? In dit artikel lees je alles wat je kan verwachten van deze dag. Van het programma tot de verkeersmaatregelen en van feestjes in het centrum tot het weer: we zetten alle praktische informatie voor je op een rij.