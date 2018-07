Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar 19-jarige asielzoeker in IJssel bij Kampen

update + video 19-jarige asielzoe­ker spoorloos in IJssel bij Kampen, politie vreest dat man is verdronken

20:46 Hulpdiensten hebben vanmiddag in Kampen massaal gezocht naar een drenkeling in de IJssel. Ter hoogte van het Van Heutszplein wordt een 19-jarige asielzoeker uit Dronten vermist. De politie vreest dat hij is verdronken.