Lucas (38) uit Kampen deelt zelfgemaakte boetes uit aan foutparkeerders: ‘Half Nederland vraagt er nu om’

Het Ierse pubfesti­val keert terug in Kampen: ‘Blij dat we weer muziek kunnen maken’

Na twee jaar afwezigheid keert het Irish Pub Festival terug in Kampen. Bij zeven verschillende horecagelegenheden zijn zaterdagavond bandjes en muzikanten gratis te horen. ,,We zijn allemaal ontzettend blij dat we er weer voor kunnen gaan”, zegt Noel Shannon namens de organisatie.

2 maart