Maakt Zalk de keuze om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen? ‘Dit leeft enorm’

Kampen loopt eerder bekeken locaties nog eens na voor mogelijke opvang vluchtelin­gen uit Oekraïne

De gemeente Kampen onderzoekt of er snel locaties in de gemeente beschikbaar zijn voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarbij wordt gekeken naar een lijst met locaties die recent nog zijn bekeken voor de noodopvang van asielzoekers. ,,We bekijken of er een cruiseschip beschikbaar is, of dat er eventueel locaties zijn waar je units kan plaatsen’’, aldus burgemeester Sander de Rouwe.

9 maart