Mede-eigenaar Kamper strandpaviljoen hangt vlag nog niet uit: ‘Het is nu aan de politiek’

Petitie herstel stads­strand­je vindt gehoor bij gemeente Kampen

De petitie voor het herstel van het stadsstrandje in Kampen, is in twee weken tijd ruim 1300 keer ondertekend. Reden voor de gemeente Kampen om de aangedragen ideeën mee te nemen in een tussenevaluatie over het strandje en het paviljoen Hanzezicht.