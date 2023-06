Meer dan zeshonderd scholieren in Kampen wachten op uitslag eindexamen

Verkracht­te Youssef (23) haar in de speeltuin of wilde ze zelf ook seks? ‘Ze bleef de hele avond aan hem plukken’

Volgens Youssef L. (23) uit Dronten had hij op 19 februari vorig jaar na het stappen gewoon vrijwillige seks met een 18-jarig meisje. Na wat gesjans in en om Café de Overkant gingen de twee naar een schoolpleintje in de buurt. ,,Daar gebeurde het. Op haar initiatief.” Maar zij vertelt een ander verhaal. ,,Je hebt mij kapotgemaakt.”