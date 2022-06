Metaheerhuisje Joodse begraafplaats krijgt opknapbeurt

Stiekem opgestoken sigaret in slaapkamer veroor­zaakt brand in zorginstel­ling IJsselmui­den

In zijn kamer rookte hij stiekem een sigaretje, dommelde weg en werd even later wakker in een smeulend bed. Een jonge bewoner van een IJsselmuidense zorginstelling veroorzaakte zaterdagnacht per ongeluk brand.

30 mei