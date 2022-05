Migrantenhotel in IJsselmuiden wordt tijdelijk opvang oorlogsvluchtelingen Oekraïne

‘Samenbin­den­de’ Ingrid Geveke moet Kampen zo snel mogelijk aan een nieuw college helpen

Voormalig Zwols gemeentesecretaris Ingrid Geveke wordt de formateur van de nieuw te vormen Kamper coalitie, bestaande uit vijf partijen. Volgens Jan Peter van der Sluis van de ChristenUnie - de grootste partij in de raad, en dus de kartrekker in de formatie - is Geveke de ideale kandidaat voor deze functie.

13 mei