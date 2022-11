Miljoenen uit Den Haag naar uitbreiding Kampen: ‘We bouwen eigenlijk een nieuwe stad’

Eerste statushou­ders krijgen via project van kerken een plek in Kampen, meer locaties volgen nog dit jaar

Een seniorenwoning in De Oldenhof in Kampen heeft volgende week de primeur: de eerste twee statushouders krijgen via het project ‘Thuisgevers’ een tijdelijke plek in hun nieuwe woonplaats in Nederland. Door asielzoekers met een verblijfsvergunning alvast tijdelijk in onder meer leegstaande kerkgebouwen te huisvesten, moeten asielzoekerscentra worden ontlast.

5 november