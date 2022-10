Moeder brengt zes verkeersborden terug namens zoons, opbrengst eerste inleverdag Kampen ‘redelijk’

met video Ontredder­de vrouw in stadspark Kampen werd opgevangen door feestgan­gers: ‘Ze zei verkracht te zijn’

Het zedendelict in het stadspark van Kampen zou gaan om een verkrachting. Het ontredderde slachtoffer verklaarde dat zelf aan passerende feestgangers die zich over haar ontfermden, vertelt een van hen. ,,Ze gaf de politie gelijk een signalement.’’ Een 18-jarige man uit Dronten is aangehouden als verdachte. De politie zwijgt nog in alle talen over het incident.

1 oktober