Molenbrug in Kampen 2 weken dicht vanwege werkzaamheden

Uit inspecties in 2022 is gebleken dat een aantal opleggingen in slechte staat is en op korte termijn moet worden vervangen, zodat het verkeer veilig over de brug kan blijven rijden. In de bovengenoemde periode gaat Rijkswaterstaat drie opleggingen vervangen. Een oplegging is het punt waar de brug op een pijler steunt.