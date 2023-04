Molenbrug twee weken dicht: sturen routeplanners al het verkeer over de Stadsbrug van Kampen?

De Molenbrug in Kampen is vanaf morgenochtend 06.00 uur ruim twee weken dicht voor al het gemotoriseerd verkeer. Omrijden wordt aangeraden via de N50 of de N765, maar de kortste route is via de Stadsbrug van Kampen. Houden reisplanners als Google Maps en ANWB Reisplanner rekening met die ‘voorkeursomleidingen’?