Mondkapjesboom mag blijven als symbool tegen zwerfafval in Kampen

,,Dat is goed nieuws’’, reageert Peter Adema van Kampen Schoon. ,,We zaten te wachten op dit antwoord.” Een maand geleden dreigde de gemeente Kampen op sociale media de boom weg te halen als de initiatiefnemers zich niet zouden melden. Inmiddels is de gemeente duidelijk wie over de boom gaat. Kampen Schoon en de kunstenaars die vorig jaar het initiatief namen, zorgen samen dat het geen zooitje wordt rond het symbool tegen zwerfval. ,,Met dit besluit kunnen we nu weer verder.”