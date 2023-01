Moordverdachte Saba M. ontkent dat ze bewust met haar dreumes en peuter in de IJssel sprong in Kampen: ‘Ik gleed uit’

met video Bedrijfswa­gen uitgebrand pal naast histori­sche muziekkoe­pel in Kampen

Een bedrijfswagen is zondagochtend in vlammen opgegaan in het centrum van Kampen. Het voertuig stond vlak naast de houten muziekkoepel. De brandweer zette alles op alles om een grotere brand voorkomen.

