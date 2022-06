N50 tussen Kampen en Emmeloord vrijdag op zaterdag in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden

Kampenaren staken volgens justitie ‘rijdende bom’ in brand om drugsakke­fiet­je

Maar één van de drie zware cobraknallers in de auto ontplofte. Anders was de schade in november 2020 in Kampen niet te overzien geweest, denken deskundigen. Twee Kampenaren worden verdacht van het stelen en in brand steken van de BMW. De eigenaresse zou een schuld hebben bij een van hen. De mannen ontkennen: ,,Ik kan me daar niets van herinneren.’’

