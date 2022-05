Na het zoveelste tragische ongeluk mogelijk snel maatregelen op dodenweg N50 bij Kampen

Transport­baas Stoel uit Kampen vreest voor elke dag dat zijn truckers N50 oprijden: ‘Er móet iets gebeuren’

Transportbedrijf Stoel in Kampen luidt de noodklok. Directeur Gert van Dijk houdt zijn hart vast en vreest voor de dag dat het een keer misgaat met één van zijn chauffeurs op de ongevallenweg N50. Hij rammelt met een zak geld in de hoop dat het eindelijk iets in gang zet.

20 april