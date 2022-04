Na moeder overlijdt ook kind door heftig ongeluk op N50 bij Kampen

Restaura­tie omstreden Schoolge­bouw in Kampen loopt vast door geschil om subsidie

De ontwikkelaar van het zogenoemde ‘Schoolgebouw’ in Kampen heeft een rechtszaak over subsidie verloren van het college van burgemeester en wethouders. De projectontwikkelaar, BOEi uit Amersfoort, zegt op grond van het subsidiebesluit recht te hebben op vier ton. Er is echter nog geen cent uitbetaald, ondanks restauratiewerkzaamheden. De bestuursrechter heeft het bezwaar van BOEi afgewezen.

