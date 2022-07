Nagebouwd VOC-schip wordt beachclub: geeft deze metamorfose de noodlijdende bruine vloot nieuw elan?

Kampen trekt samen op met schroothan­de­la­ren om impact afvalbran­den te verkleinen: ‘We moeten er voor een deel mee leren leven’

De gemeente Kampen is in gesprek met vier grote afval- en schrootverwerkers uit Kampen om samen het risico en de impact van grote schrootbranden te verkleinen. In de afgelopen acht jaar woedden zeven grote schrootbranden op industrieterrein Haatlandhaven. ,,Het is niet realistisch te denken dat deze branden niet meer zullen voorkomen’’, zegt burgemeester Sander de Rouwe.

