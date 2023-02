Negen klokken in de Kamper Boventoren blijven stil: ‘Klokgelui is verre toekomstmuziek’

De negen klokken in de toren van de Bovenkerk in Kampen worden voorlopig niet geluid. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat de schade aan de toren binnen de perken blijft, wordt er vanwege de slechte staat van de gewelven in de kerk geen risico genomen. ,,Het luiden is verre toekomstmuziek’’, aldus Peter van den Berg van de gemeente Kampen.