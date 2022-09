Nieuw ‘behangetje’ voor het Stedelijk

MET VIDEO Cafébaas Patrick uit Kampen is overlast spuugzat en deelt beelden van daders: ‘Het is van de zotte’

Vernielingen aan het terras van café ‘De Unie’ aan de IJsselkade (dan wel het ‘Unieplein’) in Kampen zijn aan de orde van de dag sinds de gemeente besloot dat de taxistandplaats hier voortaan voor de deur is. De schade mag dan niet zo groot zijn, de irritatie van café-eigenaar Patrick Kranenburg is des te groter.

9 augustus