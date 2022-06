Nieuw college van witte mannen in Kampen kan plotsklaps miljoenen euro’s laten rollen

Wietplanta­ges en vuurwapen aangetrof­fen in Kampen en Zeewolde tijdens ‘klapdag’ van politie en justitie

De politie heeft op 7 juni twee grote wietplantages opgerold in Kampen en Zeewolde. In Kampen werd ook een vuurwapen aangetroffen. In beide plaatsen is iemand opgepakt. De invallen maakten deel uit van een groot onderzoek naar hennepteelt, meldt de landelijke eenheid op politie.nl.

14 juni