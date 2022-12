Nieuw geld nodig voor vervolgonderzoek naar woonwagenstandplaatsen

Er is opnieuw vijftigduizend euro nodig voor een vervolgonderzoek naar woonwagenstandplaatsen in Kampen. De reden; een teleurstellend rapport van dertigduizend euro waarmee de gemeente knopen hoopte door te hakken maar dat geen duidelijkheid gaf. In totaal is de gemeente straks zo’n 150.000 euro kwijt aan alleen al de onderzoeken naar de woonwagenlocaties.