Nieuwe route pakt volgens organisatie Kerst in Oud Kampen goed uit: ‘Eén van de mooiste edities’

Kerst in Oud Kampen heeft een paar hobbels te nemen, maar, ‘we durven het aan’

Tientallen vrijwilligers staan bijna in de startblokken om van Kerst in Oud Kampen het hartverwarmende feest te maken als vanouds. In het tweede weekend van december drommen vele tienduizenden bezoekers samen in de stad aan de IJssel. Al heeft het festijn dit jaar wel wat hobbels te nemen.

29 november