Nieuwe skatepark Kampen officieel open voor skaters: ‘Grondwerk was sneller af dan gepland’

Iedereen kent haar man, maar wie was verzets­vrouw Annie Post uit Kampen? 'Ze is onterecht vergeten'

Ze overleefde de razzia op hun boerderij in Kampen waar ze onderduikers herbergde. En ze doorstond twee Duitse concentratiekampen en het beruchte bunkerdrama van Vught. Nadat haar man Marinus was doodgeschoten, moest Annie Post met acht kinderen verder. ,,We waren ondervoed, doodmoe en hadden geen huis meer’’, vertelde ze zelf.

