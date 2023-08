Nieuwe stripfiguren na ‘gekke verzoekjes’ op Stripspektakel Kampen: ‘Tekeningen staan snel op veilingsites’

Het begon allemaal met haar buik, nu hebben Stef Ekkel en Monique Smit een nummer samen

Knaller van de Week, Paradeplaat, Continu Schijf van de week. Wie heeft hier de grootste, het liedje dat Stef Ekkel eind juli uitbracht met de Volendamse zangeres Monique Smit doet het nu goed in de Nederlandstalige muziekhoek. De Kamper volkszanger hoopt ‘natuurlijk’ op een zomerhitje, maar is ook reëel. Tijd om samen om te treden is er niet. ,,Misschien dat we dat later nog gaan doen.’’