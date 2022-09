Nieuwe supermarkt in IJsselmuiden kan er komen, groen licht nog slechts een kwestie van tijd

Rayke (29) wint 166.000 euro in Miljoenen­jacht (en dit gaat ze ermee doen): 'Het is heel bijzonder’

Een brief van de Postcodeloterij zette Rayke op het spoor van het tv-programma Miljoenenjacht. Even later liep de 29-jarige vrouw uit Kampen met een cheque van 166.000 euro de studio uit. Klaar om haar Disney-droom in vervulling te laten gaan. ,,Thuis heb ik wel geoefend door hardop de antwoorden naar de televisie te roepen.”

16 september