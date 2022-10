NS ziet nog wel ruimte voor IJsselkogge in stationsgebouw Kampen: ‘Wij willen het nog steeds heel erg graag’

Hier in Kampen moet de IJsselkog­ge komen (en daar is vast niet iedereen blij mee)

Het duurde even, maar het hoge woord is er eindelijk uit: als het aan het stadsbestuur ligt krijgt de IJsselkogge een plek op het Van Heutszplein. Dat is donderdagochtend bekendgemaakt. De verwachting is dat het scheepswrak op het Van Heutszplein zorgt voor een flinke boost voor het toerisme. De kosten van de plannen worden geschat op zo’n 2,5 miljoen euro.

22 september