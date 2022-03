Nu geen acute grootschalige opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen nodig in Kampen

Op dit moment worden ongeveer 180 mensen opgevangen in de gemeente Kampen. De Rouwe: ,,Dat zijn met name vrouwen en kinderen. Het zijn nu partijen zoals kerken en particulieren, die vluchtelingen ophalen en hier bed, bad, brood en bits (internet) bieden. In de veiligheidsregio Overijssel hebben we op dit moment voldoende opvangcapaciteit, dus de acute druk voor een grootschalige opvanglocatie die binnen een week klaar is, is er vanaf.’’