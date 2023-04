Nu geen extra geld voor verzakkende Bovenkerk maar minister kijkt naar ‘gezamenlijke aanpak’

met poll Zwolle wil een speelhal in het centrum van de stad (maar gokkasten komen er niet in)

Zwolle krijgt mogelijk een speelhal met flipperkasten en andere ‘behendigheidsapparaten’. Gokkasten of andere apparaten waarmee prijzen te winnen zijn, komen er niet te staan. Met de speelhal denkt de gemeente jongeren in het centrum van de stad te kunnen bedienen. Of er ook horeca komt, hangt nog boven de markt.