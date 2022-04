Oekraïeners bidden voor vrede in volle Kamper kerk: ‘Voelt als één grote familie’

Vertraging voor komst watertaxi naar Kampen

De bouw van de watertaxi die naar Kampen komt, is vertraagd. Het was de bedoeling dat de boot, die bij Alumax in Meppel gemaakt wordt, vanaf deze maand in Kampen zou liggen. Dat wordt nu waarschijnlijk een maand later, ,,al staat de afleverdatum nog in potlood geschreven’’, zegt Martijn Sollie.

6 april