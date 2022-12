Omstreden muurschildering in Kampen mogelijk tóch van de baan door misgelopen subsidie

Fizaddin en Razla zijn blij dat ze hier zijn en vinden ‘iedereen zo aardig’ (maar daar denkt staatsse­cre­ta­ris anders over)

Ze zijn blij met hun tijdelijke huis in Kampen, en blij dat ze in een veilig land zijn: Fizaddin en Razla Sarajzada (75 en 61 jaar) uit Afghanistan. Ze zijn de eersten die via een project van de Protestantse Kerken (PKN) en de gemeente Kampen tijdelijk een woning kregen. Daarom kwam staatssecretaris Eric van der Burg woensdagmiddag bij ze op de thee. ,,We vinden alle mensen zo aardig’’, zegt de 61-jarige Razla via haar tolk tegen de bewindspersoon. Die countert direct: ,,Nou, niet allemaal hoor.’’

23 november