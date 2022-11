Omwonenden willen appartementen aan Veerweg in Kampen tegenhouden: ‘Beeldbepalend stuk langs de IJssel’

Miljoenen uit Den Haag naar uitbrei­ding Kampen: ‘We bouwen eigenlijk een nieuwe stad’

Met 13,6 miljoen euro vanuit Den Haag kan Kampen verder aan de slag met de bouwplannen in de Reevedelta aan de rand van de stad. Het geld wordt onder meer geïnvesteerd in tunnels onder belangrijke verkeersaders in Kampen. Gemeente en projectontwikkelaars zijn nog steeds ‘op zoek’ naar 9 miljoen euro. Wethouder Van der Sluis: ,,We bouwen geen woonwijk. We bouwen eigenlijk een nieuwe stad.’’

