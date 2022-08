Onvrede over uitval Kamperlijntje, personeelsgebrek door ontbreken vergunning

Stroomaf­slui­ting dreigt bij Buitenha­ven Kampen na conflict over betalingen: ‘Er zit wat spanning op’

De kans is groot dat passanten in de Oude Buitenhaven in Kampen vanaf 1 augustus zonder stroom komen te zitten. Rond die datum sluit de naastgelegen watersportvereniging De Buitenhaven namelijk de elektriciteit in de Oude Buitenhaven af, omdat er een betalingsachterstand zou zijn ontstaan. De Stichting Oude Buitenhaven ontkent: er zou sprake zijn van verkeerde facturen.

24 juli