Honderd jaar christe­lijk onderwijs op Eben - Haëzer­school in IJsselmui­den

Klompen, petten en strikken in het haar. De kinderen van de Eben - Haëzerschool in IJsselmuiden trokken letterlijk alles uit de kast om mooi gekleed naar school te komen. De basisschool vierde afgelopen week drie dagen lang het 100-jarige bestaan, waar soms drie of vier generaties in families naar de Hervormde school gaan.

11 juli