Ooggetuige kan vluchtende verdachte maar net ontwijken op N50 bij Kampen: ‘Toen kwam die klap’

Met video Drama op kade Kampen: vrouw belandt met twee kinderen in de IJssel

Langs de Loswal in Kampen heeft zich vanmiddag een drama afgespeeld. Een vrouw en twee kinderen zijn daar door onbekende oorzaak in de IJssel terecht gekomen. Medewerkers van DHL haalden ze eruit en verleenden eerste hulp. Een meisje (1) overleed later in het ziekenhuis.

13 oktober