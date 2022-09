Ook andere vluchtelingen en arbeidsmigranten mogen in Oekraïne-opvang IJsselmuiden, burgemeester ontkent

Aanvankelijk wilde Wonen KPP de wooneenheden aan de Parallelweg neerzetten om er arbeidsmigranten in te huisvesten, specifiek voor migranten die gaan werken in de Koekoekspolder. De units daarvoor waren al besteld, toen de Oekraïnecrisis er tussendoor kwam. De gemeente gaf daarop aan toestemming te willen geven om de units versneld neer te zetten, zonder procedures, maar dan met als doel er maximaal 180 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in op te vangen.

Volgens burgemeester Sander de Rouwe betekende die toestemming niet dat automatisch óók groen licht werd gegeven voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarvoor is immers nog geen vergunning verleend. De Rouwe sprak daarom in mei nadrukkelijk over ‘twee gescheiden trajecten op dezelfde locatie’. ,,We kunnen niet bijvoorbeeld hier andere mensen in gaan plaatsen, dat willen we ook helemaal niet. Het is echt bedoeld voor Oekraïners.’’