Opgeleverde huizen en eerste straatnaamborden in Reeve: tiende kern van Kampen klaar voor bewoning

Crisisnood­op­vang in sporthal Kampen sluit volgende week: ‘Nu zijn andere gemeentes aan de beurt’

De crisisnoodopvang in sporthal De Reeve in Kampen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten, gaat volgende week dinsdagavond dicht. ,,We hebben heel veel gedaan als Kampen in de afgelopen tien maanden als het gaat om opvang’’, zegt burgemeester Sander de Rouwe. ,,Nu zijn andere gemeenten aan de beurt om ons te ontlasten.’’

12 juli