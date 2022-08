Oud-spelers PEC Zwolle spelen openingswedstrijd tijdens 50-jarig jubileum SV Zalk

Ondanks korte voorberei­ding wil Oranje knallen in Kerkrade

Oranje uit IJsselmuiden wil zaterdag na een relatief korte voorbereidingsperiode knallen op het Wereld Muziek Concours. Corona heeft er voor gezorgd dat de show- en drumfanfare aanzienlijk minder oefentijd had voor deelname aan de mars- en showwedstrijden in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade.

28 juli