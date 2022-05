Ouders brengen hun zonen naar bureau: twee jongens aangehouden voor boerderijbrand Kampen

Met video Bij elk ongeluk op de N50 is er weer die angst bij Joost en Jessie: ‘Een machteloos gevoel’

Is het een collega of bekende? Die angst heerst bij Stoel Transport na elk ernstig ongeval op de beruchte N50 bij Kampen. Na opnieuw een fatale crash deze week is de maat vol. Het bedrijf eist veiligheidsmaatregelen en wil zelfs 10.000 euro meebetalen. De Stentor gaat op pad met Joost Pleijter en Jessie van Dijk.

22 april