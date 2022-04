Paasmarkt De Heugte: voor de een voor het eerst, voor de ander voor het laatst

Kinderop­vang verhuist naar tijdelijke locatie en maakt ruimte voor gymzaal in Kamper nieuwbouw­wijk

Er komt toch geen gezamenlijk onderkomen voor een gymlokaal en kinderopvang Prokino in de wijk Onderdijks in Kampen. Hoewel die gecombineerde functie na onderzoek wel mogelijk bleek, kiest de kinderopvang ervoor tijdelijk naar een andere locatie in de wijk te verhuizen. Daarmee komt er ruimte vrij voor de bouw van het gewenste gymnastieklokaal.

