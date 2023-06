Parkeren langs Kamper Broedersingel wordt nog gedoogd, maar nadert het einde

nacompetitie Dronten kan na uitschake­ling nog relative­ren: ‘Als promoven­dus weer meedoen om promotie is een fantasti­sche prestatie’

Op een bloedheet Glaspark in Leerdam breekt asv Dronten. Dat is de conclusie na een dik geflatteerde 5-1 nederlaag bij eersteklasser LRC. Na negentig minuten is het dus scherven rapen, maar lang blijft het chagrijn niet hangen. ,,Als promovendus weer meedoen om promotie is een fantastische prestatie. Daar doet deze uitschakeling niks aan af’’, relativeert trainer Patrick Posthuma.