Paviljoen Hanzezicht in Kampen wil overkapping (terug)

VIDEO ‘Rij van Fibonacci’ siert straks de Bovenkerk in Kampen

Tweehonderd kilo staal verandert in de smederij aan de Voorstraat in Kampen in een bijzondere kaarsenstandaard, die binnenkort z’n plek moet krijgen in de Kamper Bovenkerk – nota bene op steenworp afstand van die smederij. Een bijzondere klus voor meestersmid Sven de Lang die over ongeveer een maand af moet zijn.

25 februari