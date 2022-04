Pieter Zandt in Kampen zet school - en hart - open voor Oekraïnse leerlingen

Oud-Kam­per wethouder Remmelt de Boer gaat voor de vierde keer coalitiege­sprek­ken voeren in Kampen

Voormalig wethouder in Kampen Remmelt de Boer is door de ChristenUnie naar voren geschoven als informateur voor het vormen van een nieuwe coalitie. Het is de vierde keer dat De Boer dit proces gaat leiden. Alle fracties in de Kamper gemeenteraad zijn het eens met dit voorstel.

22 maart