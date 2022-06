Pikant seksfilmpje onder stadsbrug in Kampen: ‘Schadelijk? Nee, maar niet onze stijl’

Dieven proberen in het holst van de nacht binnen te komen bij Kamper juweliers­zaak: inbraak verijdeld

Juwelierszaak Kaptijn in Kampen is maandagochtend opgeschrikt door een poging tot inbraak. Bij de zaak aan de Oudestraat begon in het holst van de nacht het inbraakalarm te loeien. De politie is op zoek naar getuigen.

6 juni