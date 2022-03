Plan voor zonnepark in IJsselmuiden roept vragen op bij omwonenden: ‘Dit gaat ten koste van de weidevogels’

Hij woont zelf in de Priorstraat in de wijk Oosterholt Noord en kijkt straks uit op het zonnepark. ,,Enkel vier of vijf omwonenden die rechtstreeks aan het beoogde stuk land wonen, zijn geïnformeerd. Maar hier in de buurt wisten we van niks. De participatie is slecht, voor de weidevogels is dit plan slecht en het heeft impact op de energievoorziening. Kan ik zelf straks nog terugleveren?’’